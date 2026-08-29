La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, dictó la conferencia “Medio ambiente y Salud” como parte de la conmemoración por el Día del Biotecnólogo y el XIII aniversario de la creación de la Licenciatura en Biotecnología.

El encuentro “Biotecnología, en el hoy y para el futuro” se realizó en la Unidad de Seminarios de Ciudad Universitaria. Durante la inauguración, la directora de la Facultad de Ciencias Biológicas, Dolores López Morales, destacó que desde hace 13 años se forman perfiles especializados en investigación mediante una visión multidisciplinaria y metodológica.

Lilia Cedillo explica relación entre medio ambiente y salud

Durante su conferencia, Lilia Cedillo explicó la estrecha relación que existe entre el medio ambiente y la salud, además de abordar algunos de los factores que permiten estudiar el cambio climático. Señaló que para determinar sus variaciones es necesario realizar un monitoreo de al menos 30 años, en el que se recopilen distintos parámetros para elaborar estadísticas y modelos climáticos.

La rectora de la BUAP indicó que las proyecciones contemplan un incremento de la temperatura de 1.9 a 6.4 °C entre 1900 y 2100, situación que tendría importantes repercusiones, particularmente en los océanos. También explicó que las variaciones del clima responden tanto a fuerzas naturales como a actividades humanas.

Entre estas últimas mencionó la combustión de combustibles fósiles y la deforestación, por lo que llamó a fortalecer una cultura ambiental. Lilia Cedillo explicó que los macro y microambientes mantienen una estrecha relación y que las condiciones del entorno también tienen efectos en la salud de las personas.

La rectora destacó además el papel de los microorganismos, como las algas y los hongos, dentro de los ecosistemas. Explicó que las algas producen una parte importante del oxígeno y que los hongos contribuyen al funcionamiento de los ciclos minerales y de nutrientes, por lo que estos organismos tienen un papel relevante en los procesos de calentamiento y enfriamiento del planeta.

Lilia Cedillo habla de medio ambiente y salud por aniversario de Biotecnología BUAP. (Cortesía)

Lilia Cedillo destaca potencial de la Biotecnología ante el cambio climático

A partir de estos procesos, Lilia Cedillo planteó que la Biotecnología puede generar nuevas alternativas para el manejo de microorganismos y contribuir a enfrentar los efectos del cambio climático. La rectora destacó la importancia de continuar desarrollando conocimiento en esta área para atender algunos de los retos ambientales actuales.

En materia de salud, explicó que el medio ambiente también está estrechamente relacionado con el bienestar de las personas, debido a que se trata de un sistema dinámico que cambia de acuerdo con los medios socioecológicos. Por ello, señaló que algunos factores ambientales pueden estar vinculados con la reaparición de enfermedades.

Ante este panorama, Lilia Cedillo invitó a los estudiantes de Biotecnología a buscar nuevas oportunidades de investigación que permitan desarrollar medicamentos y vacunas más eficaces. El encuentro también contó con la participación de docentes y egresados de la licenciatura, tanto aquellos dedicados al emprendimiento como quienes optaron por la investigación.