Con motivo de la conmemoración por los 140 años de la consolidación de la Biblioteca Histórica José María Lafragua como espacio público, la Rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, inauguró el Coloquio Internacional Bibliotecas Centenarias, el cual se celebra el 4 y 5 de junio en este recinto, ubicado en el Edificio Carolino.

Yo creo que ese sentimiento lo compartimos muchos estudiantes de esta época y muchos universitarios también. Nos sentimos atraídos por lo que aquí hay y cuando sabemos del acervo tan valioso que hay aquí, del amor y el cuidado que tienen todos los que adoran esta biblioteca, porque yo los he visto con una devoción tomar cada libro y con un cuidado extremo tocarlos Lilia Cedillo Ramírez, rectora

Por su parte, la directora Mercedes Isabel Salomón Salazar indicó que este coloquio contará con mesas temáticas y ponencias en las que se compartirá la investigación biblio documental de profesionales, sobre el acervo y la importancia de esta biblioteca, que ha sido el corazón del saber.

La rectora y doctora Cedillo Ramírez mencionó la importancia de conservar el acervo histórico. (Cortesía )

Acervo histórico y devoción por los libros

La doctora Lilia Cedillo Ramírez mencionó la importancia de conservar el acervo histórico y agradeció el trabajo de quienes contribuyen a que el legado perdure. Recordó cuando conoció la biblioteca y aseguró que le parecía un lugar enigmático pero que a las vez atraía tanto.

Además, firmó el álbum original de visitantes distinguidos que data de 1874, instaurado cuando se inauguró la Biblioteca del Colegio del Estado de Puebla, ahora conocida como josé María Lafragua.