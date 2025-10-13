Durante un enlace en la “Mañanera del Pueblo”, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, agradeció el apoyo y trabajo en conjunto que se tiene en el estado tras las afectaciones que se tuvieron por las fuertes lluvias.

Asimismo, durante la conexión con la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador dio a conocer los reportes que se tienen sobre personas desaparecidas, fallecidas y daños en infraestructura.

Lluvias en Puebla deja 13 personas muertas

El mandatario destacó que en este momento se registraron 19 puentes colapsados, 33 tramos carreteros dañados. Además, señaló que hay 68 máquinas que trabajan para atender áreas inundadas y realizando trabajos de limpieza en 11 municipios, de los 23 que resultaron afectados:

Chiconcuautla

Francisco Z Mena

Huauchinango

Xicotepec

Jalpan

Pahuatlán

Pantepec

Tlaxco

Tlacuilotepec

Zacatlán

Zoquiapan

Mientras que la coordinadora Nacional de Protección Civil del Gobierno de México, Laura Velázquez Alzúa, informó que en Puebla la cifra de personas fallecidas asciende a 13, además de cuatro personas desaparecidas.

Afectaciones de Puebla

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, informó que se han desplegado 2 mil 147 elementos, una cocina móvil, una planta potabilizadora, cinco lanchas y un hospital militar. Además, señaló que se han distribuido 3 mil 20 despensas, se instalaron 4 albergues con 891 personas instaladas y se ha realizado el desazolve en 70 viviendas.

Por su parte, el secretario de la Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, señaló que hay mil 125 efectivos, 13 vehículos, 3 embarcaciones, una planta potabilizadora, un avión y un helicóptero.

Hasta el momento, se reportan 13 personas fallecidas en Puebla (Cortesía)

Durante su intervención, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, dio a conocer que se registraron 20 interrupciones en 71 kilómetros, donde se desplegaron 31 máquinas para liberar caminos.

La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja, informó que en total fueron 262 mil usuarios afectados y aseguró que hasta esta mañana se logró restablecer el 84% del servicio.

Finalmente, el secretario de Salud del Gobierno de México, David Kershenobich Stalnikowitz, detalló que se han desplegado brigadas médicas de vacunación, epidemiológicas y de riesgos sanitarios.