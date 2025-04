El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, encabezó la faena número 14 en la Unidad Habitacional La Margarita, acompañado por el presidente municipal de la capital, José Chedraui.

En el acto, Alejandro Armenta destacó: “La faena nos recuerda lo que nuestra presidenta Sheinbaum nos dice todos los días, que somos uno más”.

“El presidente municipal, el gobernador no somos faraones, no somos señores feudales, no somos emperadores, no somos virreyes, somos ciudadanos al servicio de Puebla que hacemos justicia y que ponemos orden“

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla