El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, dijo ser víctima de una campaña de desprestigio luego de sus amenazas en contra del periodista Rodolfo Ruiz por una publicación que el comunicador niega haber escrito en sus redes sociales.

El martes 8 de abril, Alejandro Armenta arremetió en contra de Rodolfo Ruiz, director del medio EConsulta, a quien calificó en repetidas ocasiones como “cobarde” y “canalla” al señalar un caso de presunta violencia de género en contra de la boxeadora Gabriela Sánchez Saavedra, "La Bonita".

En ese sentido, el gobernador de Puebla solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciar una investigación en contra del periodista, quien niega haber escrito la publicación por la que se le acusa. No obstante, estas fueron las palabras de Armenta en conferencia de prensa:

“La verdad, lamento que un medio de comunicación haya señalado que ese evento era un distractor, quien lo dijo es un canalla. Ya lo borró. Es un tuit que subió EConsulta. Le quiero decir que es un canalla, que es un cobarde. Esto se puede tipificar como delito, porque referirse a una mujer de esa naturaliza sólo lo describe en cuerpo entero. Ojalá tuviera los pantalones, no para subirse al ring con Gaby, porque no le duraría ni un guante, pero sí para hacer un entrenamiento”.

Ayer 10 de abril, Alejandro Armenta insistió en sus señalamientos en contra del periodista Rodolfo Ruiz, a quien acusó de ejercer violencia de género por un tuit que el director de EConsulta niega haber escrito.

En conferencia de prensa, el gobernador de Puebla dijo ser víctima de un grupo de “ciberdelincuentes que se dedican a descalificar, calumniar y ofender la dignidad humana”.

En esa relación de ideas se dijo protector de los derechos sociales y de las libertades, además de proclamarse como admirador de las labor de los periodistas:

En torno a la declaraciones de Alejandro Armenta en conferencia de prensa, cabe recordar el supuesto tuit por el acusó de “cobarde” y “canalla” al periodista Rodolfo Ruiz, quien rechaza haber hecho dicha publicación.

De acuerdo con el académico Jorge Calles Santillana, columnista de EConsulta, el tuit al que hizo referencia el gobernador de Puebla fue escrito el 28 de diciembre de 2025 por Héctor Llorame Zepeda, reportero del mismo medio de comunicación, y dice lo siguiente:

"La apuesta de la 4T por ‘La Bonita’ y Belinda no es aislada, no sólo es distractor ni desvío de recursos. Va más allá: son parte de un proyecto. En ese proyecto está un Diputado que iba a casarse y ya no se casó. Que vea quien quiera ver”

Tuit