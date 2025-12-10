La ciudad de Puebla fue sede de la 116 Asamblea General Ordinaria del IMSS, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde participó como invitado especial el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

IMSS inaugura hospital San Alejandro

Durante el mismo evento, el director del IMSS, Zoé Robledo, llevó a cabo la reinaguración del Hospital General Regional No. 36 del IMSS “San Alejandro”, el cual ha cambiado su nombre a “Carmen Serdán Alatriste”, en honor a una enfermera de la Revolución Mexicana.

Por otra parte, a la Asamblea del IMSS asistieron diversos gobernadores, autoridades federales y representantes del sistema de salud, donde se reafirmó el compromiso de la institución por modernizar, recuperar y ampliar la infraestructura hospitalaria en apoyo con el Gobierno Federal.

Finalmente, Rubén Rocha dio a conocer que en el 2026 se construirá el nuevo Hospital del Seguro Social en Culiacán con capacidad para 216 camas, lo que permitirá ampliar la cobertura de servicios de la salud y generar mayores empleos para estudiantes y personal médico.