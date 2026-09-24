Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar, informó que los programas y pensiones para el Bienestar, tanto federales como estatales, llegan al 41.4 por ciento de los hogares mexicanos, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La funcionaria señaló que durante 2026 se realiza una inversión social de más de un billón de pesos, destinada a programas dirigidos a distintos sectores de la población en todo el país.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, en 2026 42.8 millones de personas reciben una pensión o algún programa, entre ellas personas adultas mayores, mujeres de 60 a 64 años, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, sembradores, pescadores, acuicultores y campesinos.

Leticia Ramírez destaca alcance de los Programas para el Bienestar

La secretaria de Bienestar señaló que los programas sociales representan apoyos que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las familias y atender las necesidades de comunidades consideradas vulnerables.

Ramírez Amaya sostuvo que el presupuesto público se destina a programas que, de acuerdo con la dependencia, buscan contribuir a combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de quienes reciben estos apoyos.

Asimismo, destacó la coordinación entre el Gobierno de México y las administraciones de las entidades federativas para respaldar a las personas que requieren estos programas.

Programas para el Bienestar llegan al 41.4% de los hogares mexicanos: Leticia Ramírez (Cortesía)

Más de 19.2 millones reciben apoyos de la Secretaría de Bienestar

La Secretaría de Bienestar informó que actualmente otorga apoyos a más de 19.2 millones de personas, entre adultos mayores de 65 años, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad, madres trabajadoras y beneficiarios de Sembrando Vida.

Los recursos se entregan de manera directa y sin intermediarios mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, de acuerdo con la información proporcionada por la dependencia.

La secretaria Leticia Ramírez destacó que los programas buscan atender a distintos grupos de la población y que su cobertura se extiende a comunidades de todo el territorio nacional.

Para este año, la inversión social destinada a los Programas para el Bienestar supera un billón de pesos, informó la Secretaría de Bienestar.

La dependencia señaló que estos recursos forman parte de las acciones dirigidas a personas adultas mayores, mujeres, jóvenes, niñas, niños, personas con discapacidad y trabajadores del campo, entre otros sectores.

De acuerdo con Leticia Ramírez, los apoyos forman parte de una política social que busca atender las demandas de la población y contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias mexicanas.