El programa para jóvenes en Durango, Villa Esperanza impulsado por el gobernador Esteban Villegas y el DIF municipal ofrece una alternativa a quienes egresan de casas hogar, con el propósito de que puedan continuar su formación académica, adquirir experiencia laboral y prepararse para construir una vida independiente.

Villa Esperanza busca acompañarlos en esa transición mediante vivienda, oportunidades de estudio y apoyo para incorporarse al mercado laboral.

Esteban Villegas y Marisol Rosso impulsan Villa Esperanza (cortesía )

¿Cómo funciona Villa Esperanza en Durango?

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, explicó que la iniciativa surgió luego de revisar las condiciones de quienes anteriormente salían de Casa Hogar al cumplir la mayoría de edad.

A partir de ese análisis, se identificó la necesidad de ofrecerles un espacio donde vivir y oportunidades para continuar su desarrollo, en lugar de enfrentar solos la transición a la vida adulta.

A través de Villa Esperanza, los jóvenes pueden permanecer en un espacio de vivienda para jóvenes, bajo reglas de convivencia y con el compromiso de estudiar y trabajar.

El programa también contempla vinculación laboral para ayudarles a encontrar empleo, adquirir experiencia y desarrollar las habilidades necesarias para sostenerse por cuenta propia.

Jóvenes egresados de casas hogar pueden continuar sus estudios

Villegas Villarreal señaló que algunos de los participantes cursan distintas carreras, mientras que otros se preparan para convertirse en maestros.

Estos casos reflejan el objetivo de brindar oportunidades de estudio y evitar que la salida de una institución de asistencia social interrumpa su formación académica o limite sus posibilidades de desarrollo profesional.

La iniciativa busca que los jóvenes egresados de casas hogar puedan avanzar hacia la autonomía y construir un proyecto propio con herramientas para desenvolverse en la vida adulta.

DIF Estatal de Durango impulsa la atención a menores bajo cuidado institucional

El programa forma parte del trabajo del DIF Estatal de Durango, encabezado por Marisol Rosso, en la atención de niñas, niños y adolescentes que viven bajo cuidado institucional.

Entre las acciones mencionadas por el gobernador se encuentran la adecuación de espacios para menores con discapacidad, la creación de áreas educativas y la búsqueda de mejores condiciones de atención para quienes no cuentan con una red familiar.

También reconoció la participación de la Unión Ganadera Regional de Durango, que mediante actividades como la Expo Ganadera recaudó poco más de nueve millones de pesos destinados a proyectos de Casa Hogar.

Esteban Villegas y Marisol Rosso impulsan Villa Esperanza (cortesía )

Villa Esperanza busca garantizar alternativas para una vida independiente

La propuesta coloca la atención a los jóvenes más allá de la infancia y busca dar continuidad al acompañamiento cuando llegan a la mayoría de edad.

Con Villa Esperanza, el Gobierno de Durango busca que quienes crecieron bajo cuidado institucional tengan alternativas para estudiar, trabajar y desarrollar una vida independiente, con oportunidades para avanzar hacia la autonomía y una vida digna.