El Gobierno del Estado de Durango mantiene apoyos para fortalecer la actividad ganadera mediante subsidios de 17 mil 500 pesos para la adquisición de sementales de registro, con el objetivo de mejorar la calidad genética del ganado y respaldar a las y los productores.

Del 23 al 25 de octubre se realizó la Venta Regional de Sementales de Registro con Subsidio, en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local del municipio de Durango, donde los productores tuvieron acceso a ejemplares con calidad genética para contribuir al desarrollo de sus hatos.

Durango impulsa la genética ganadera con apoyos para sementales de registro. (Cortesía)

Durango ofrece subsidios para adquirir sementales de registro

El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGDR), Jesús López, explicó que estas exposiciones permiten a los productores adquirir ejemplares de razas como Angus, Brangus, BeefMaster, Charolais y Limousin, reconocidas por su participación en los programas de mejoramiento genético del ganado.

Los subsidios de 17 mil 500 pesos buscan facilitar la compra de sementales de registro, a fin de que los ganaderos tengan acceso a ejemplares que contribuyan a mejorar las características genéticas de sus hatos.

Por su parte, Rogelio Soto Ochoa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango, reconoció la importancia de estos programas estatales, al señalar que los incentivos económicos facilitan a los productores la adquisición de sementales y favorecen el mejoramiento genético de sus animales.

Gobierno de Durango mantiene apoyos para las familias ganaderas

La ganadería es una de las principales actividades económicas de Durango, donde más de 50 mil familias dependen de este sector. Por ello, el Gobierno estatal mantiene programas dirigidos a respaldar a las y los productores y fortalecer la calidad genética del ganado.

A través de estos apoyos, la administración estatal busca facilitar el acceso a sementales de registro y contribuir al desarrollo de la actividad pecuaria en la entidad.

La Venta Regional de Sementales de Registro con Subsidio formó parte de estas acciones, al reunir ejemplares de distintas razas y ofrecer incentivos económicos para apoyar a los ganaderos duranguenses.