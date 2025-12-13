El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, encabezó en San Pedro Garza García la entrega de tarjetas del programa “Ayudamos a las Mujeres”, un esquema social que, aseguró, se mantendrá de forma permanente con el objetivo de fortalecer el bienestar y la autonomía económica de las mujeres.

Nuevo León impulsa bienestar femenino con apoyo mensual de 2 mil pesos

Durante el evento, el gobernador estatal destacó que este programa cumple con uno de los compromisos centrales de su administración, que es brindar apoyos directos y sin intermediarios a mujeres cuidadoras, jefas de familia y emprendedoras que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Con este programa, cada beneficiaria recibe 2 mil pesos mensuales, además de accesos a diversos servicios sociales.

“Ayudamos a las Mujeres” brinda un apoyo económico de 2 mil pesos mensuales (Cinthya Gonzalez)

Asimismo, señaló que Nuevo León atraviesa uno de sus mejores momentos en indicadores clave como seguridad, economía, educación y salud, afirmando que estos avances no serían posibles sin la participación activa de las mujeres en la vida social y productiva del estado.

Nuevo León brinda apoyos económicos y transporte gratuito para mujeres

Samuel García informó que las mujeres beneficiarias cuentan con acceso a transporte gratuito después de las 10 de la mañana. Esta medida se complementa con la modernización del sistema de transporte, que incluye nuevas líneas del Metro y la renovación de la flotilla de camiones.

Por su parte, la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, resaltó que el programa va más allá del apoyo económico, ya que ofrece un acompañamiento integral que reconoce y visibiliza el trabajo de cuidado que realizan miles de mujeres en Nuevo León.

“Ayudamos a las Mujeres” brinda un apoyo económico de 2 mil pesos mensuales (Cinthya Gonzalez)

Durante la jornada, la dependencia instaló una Estación de Servicio Público, donde se ofrecieron trámites y servicios gratuitos como impresión de actas de nacimiento, revisiones visuales, asesoría legal, atención dental y entrega de aparatos auditivos.

El programa “Ayudamos a las Mujeres” tiene como meta alcanzar a más de 150 mil beneficiarias en todo el estado, consolidándose como una política social clave para reducir desigualdades y fortalecer el ingreso familiar.