El exjefe de policía en Michoacán, Juan Bernardo Corona -en el cargo hasta 2019 durante el gobierno de Silvano Aureoles-, se encuentra prófugo de la justicia por sun presunto desvío millonario.

Juan Bernardo Corona pidió un amparo, pero una jueza se lo negó por los delitos de los que es acusado, además que no ha podido ser localizado en el domicilio que se brindó a la Fiscalía de Michoacán.

Juan Bernardo Corona, exjefe policial de Silvano Aureoles está prófugo de la justicia acusado de desvío millonario

El ex secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Bernardo Corona, se encuentra actualmente prófugo de la justicia por desvío millonario.

Juan Bernardo Corona fue titular de la dependencia en el gobierno de Silvano Aureoles Conejo por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, pero hoy es acusado de desvío millonario de pesos.

Según la información obtenida, el ex policía es acusado de haber desviado 2 mil 412 millones de pesos que eran destinados a la construcción de cuarteles de policía en Michoacán, pero que nunca se realizaron.

Juan Bernardo Corona, expolicía de Michoacán. (Facebook/JBcoronaMtz)

A ello se le suma que Juan Bernardo Corona es uno de los pocos expolicías que faltan ser detenidos, debido a que hay cuatro exfuncionarios que están arrestados por el mismo caso.

Ante los delitos que se le acusan, una jueza rechazó el amparo que abogados de Juan Bernardo Corona presentaron para no tener orden de aprehensión en su contra.

Según el exfuncionario argumentó que sus derechos fundamentales de legalidad fueron violados, así como su seguridad jurídica en el proceso.

Sin embargo, la juez Viridiana Berenice Quiroz rechazó la petición argumentando el delito que se le acusa, además de que Juan Bernardo Corona no ha podido ser localizado en el domicilio que brindó.

Juan Bernardo Corona se abstuvo de presentarse a su audiencia en agosto de 2025 en donde la Fiscalía General de la República (FGR) imputaría los cargos y por ende tenía la posibilidad de ser encarcelado.

Actualmente, Juan Bernardo Corona está en calidad de prófugo de la justicia junto con Silvano Aureoles.