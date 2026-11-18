La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de las Áreas Naturales Protegidas (Conanp) atienden el rescate a playas mexicanas de residuos relacionados con el lanzamiento de la nave Starship de la empresa SpaceX.

El pasado 13 de noviembre la empresa SpaceX realizó el lanzamiento de dicha nave desde su base Starbase, en Texas, el sitio de lanzamiento se localiza aproximadamente a cinco kilómetros de la desembocadura del río Bravo, cerca de la Playa Bagdad.

Aunque el lanzamiento se realizó sin contratiempos, el propulsor (booster) no logró regresar a la base para su reutilización, por lo que fue destruido antes de que cayera al mar.

La @PROFEPA y la #Conanp atienden el recale a playas mexicanas de residuos relacionados con el lanzamiento de la nave Starship, de la empresa SpaceX, realizado el 13 de noviembre desde su base Starbase, en Texas, Estados Unidos, frente al municipio de Matamoros, Tamaulipas. 🏝️🚀 https://t.co/15ZlIMXTk0 — CONANP (@CONANP_mx) November 18, 2026

Profepa supervisa la recolección de residuos en Playa Bagdad

Al momento, Personal de Inspección se encuentra en Playa Bagdad para identificar los materiales, coordinar su aseguramiento y garantizar su adecuado resguardo. La Conanp destacó que tanto la Profepa y la Secretaría de Marina (Semar) han mantenido vigilancia constante en el lugar desde que se llevó a cabo el lanzamiento.

Los materiales comenzaron a recalar en la costa mexicana alrededor de las 7:30 horas del 17 de noviembre. Su recolección está a cargo de brigadas de monitoreo comunitario de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, así como de la organización civil Conibio.

Mientras que la Profepa realiza el aseguramiento de los materiales y supervisa su traslado a las instalaciones de la Semar, donde permanecerán bajo resguardo, hasta que la empresa responsable de su generación los recoja y les dé un manejo adecuado.

Profepa y Conanp recolectan residuos de SpaceX (redes)

Condiciones del mar dificultan la identificación de los residuos

Es importante señalar que, entre el 13 y el 17 de noviembre se registraron condiciones metereológicas y marítimas adversas, incluyendo un incremento del nivel del mar, oleaje elevado y un “Norte”.

Durante la mañana del 17 de noviembre, la estación de monitoreo más cercana registró un nivel del mar de aproximadamente 41 cm por encima de lo previsto. Estas condiciones favorecieron el desplazamiento y la dispersión de materiales sobre la línea de costa. No obstante, dificultan el recorrido para la identificación y recolección de residuos en Playa Bagdad.

Por lo anterior, la Profepa reiteró que es posible que no todos los residuos recolectados sean derivados del mismo evento. Las condiciones oceanográficas registradas pudieron favorecer su dispersión y desplazamiento, por lo que no se descarta que otros fragmentos permanezcan al fondo marino o dispersos mar adentro y que puedan ser transportados posteriormente por las corrientes y oleaje hacia Playa Bagdad u otros sectores de la línea costera de Tamaulipas.

Detalló que en lanzamientos anteriores, personal de la Profepa monitoreo la operación y, desde que ocurrió la explosión, ha realizado acciones de vigilancia en Playa Bagdad, en coordinación con la Semar, la Conanp y otras instituciones, para identificar la posible presencia de residuos y atender cualquier impacto ambiental.

Profepa pide no manipular los materiales encontrados

La Profepa reconoce la labor de vigilancia comunitaria y exhorta a la población a no tocar, mover o manipular los materiales que se encuentren en la playa o en el mar, ya que es necesario que sean identificados y manejados por personal especializado.

Además, brindó canales de comunicación oficiales para reportar cualquier hallazgo:

Teléfonos: 800-PROFEPA o 843-312-8663

Correo electrónico: denuncia@profepa.gob.mx

La Profepa continuará con las acciones de inspección, vigilancia y coordinación interinstitucional para garantizar el manejo adecuado de los residuos y prevenir posibles afectaciones al ambiente.