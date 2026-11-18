Tras el lanzamiento de Starship, la nave espacial de SpaceX, realizado en Texas el fin de semana pasado, restos del vehículo llegaron a Playa Bagdad, en Tamaulipas.

Ante este hallazgo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desplegó inspectores para identificar los materiales y coordinar las labores de limpieza.

La dependencia informó que desde el pasado 13 de noviembre se tuvo conocimiento de la explosión de Starship de SpaceX, por lo que sus inspectores acudieron a Playa Bagdad para identificar los residuos que comenzaron a llegar a aguas mexicanas durante la mañana del 17 de noviembre de 2026.

Cabe recordar que los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) aseguraron que mantendrían comunicación constante con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) para monitorear el desarrollo del lanzamiento.

Llegan restos de explosión de SpaceX a Playa Bagdad; Profepa inicia labores (Especial)

Profepa inicia labores de limpieza por restos de Starship de SpaceX en Playa Bagdad

A través de su cuenta oficial de X, la Profepa informó que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la asociación civil Conibio Global A.C. comenzaron las labores de limpieza de los restos de Starship que llegaron a Playa Bagdad, en Tamaulipas.

Además, la dependencia señaló que solicitará a SpaceX que se haga cargo de recoger los residuos derivados de su lanzamiento, los cuales, de acuerdo con la información difundida, han afectado esta misma playa en otras ocasiones.

La Profepa también indicó que mantendrá la vigilancia en Playa Bagdad con el apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), a fin de supervisar las labores de limpieza y el retiro de los restos de la nave espacial.

Profepa pide denunciar hallazgos de restos espaciales de SpaceX

Ante este episodio y otros casos relacionados con residuos espaciales de SpaceX, la Profepa solicitó a los habitantes de la zona denunciar cualquier nuevo hallazgo de materiales provenientes de Starship.

Asimismo, reconoció la labor de vigilancia comunitaria en Tamaulipas y exhortó a la población a no manipular los restos espaciales, debido al riesgo que podrían representar para la seguridad y la vida humana.