La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó el riesgo de sobrecalentamiento del no-break de Steren.

De acuerdo con la alerta, dada en coordinación con la empresas Electrónica Steren S.A. de C.V., se debe de llevar a revisión uno de los modelos de no-break que se pueden adquirir en sus sucursales.

Esto debido a que al menos 20 mil unidades de ellos presentan riesgo de sobrecalentamiento.

Profeco pide llevar a revisión estos modelos de no-break de la marca Steren

De acuerdo con la Profeco, es necesario que los dueños de no-break de la marca Steren los lleven a revisión física o contacten a la marca por sus medios oficiales ante el riesgo que existe sobre el sobrecalentamiento.

Esto para los no-break modelo NB-050, pertenecientes a los lotes del PO 48883 al PO 50275, lo que corresponde a 20 mil unidades.

Según el llamado de la Profeco, este no-break puede sobrecalentarse durante su uso y provocar daños en el equipo, así como en los dispositivos que estén conectados a él.

Asimismo, se pueden provocar quemaduras por contacto directo con este aparato electrónico debido al sobrecalentamiento.

¿Qué puede hacer el consumidor ante el sobrecalentamiento del no-break de Steren?

La Profeco señaló que todos aquellos consumidores que hayan adquirido un no-break del modelo y lotes antes citados, tienen dos opciones:

realizar el cambio del equipo

solicitar el reembolso del costo total del dispositivo al devolverlo en tienda física

Cabe señalar que, si bien para solicitar el cambio del equipo no será necesario presentar el comprobante de compra, para el reembolso sí es un requisito llevarlo.