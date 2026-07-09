Con la llegada del verano y el inicio de la temporada vacacional, millones de personas buscan alternativas que les permitan mantenerse hidratadas y refrescadas durante los días de mayor calor.

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), los últimos años se han registrado algunos de los veranos más cálidos de la historia reciente, una tendencia que ha incrementado la importancia de adoptar hábitos de hidratación adecuados.

Asimismo, existe una creciente tendencia por buscar opciones de bebidas hidratantes que tengan buen sabor y sean saludables. En ese contexto, el interés de los consumidores se ha inclinado cada vez más hacia productos alineados con estilos de vida saludables, entre ellos bebidas que incorporan antioxidantes, como Agua VIDA con Antioxidantes.

Agua VIDA con Antioxidantes apuesta por una hidratación con enfoque saludable

A la par, organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan aumentar el consumo de líquidos durante periodos de altas temperaturas para ayudar al organismo a mantener sus funciones esenciales.

La temporada veraniega suele estar asociada con actividades recreativas en playas, parques, albercas y destinos turísticos, espacios donde la hidratación adquiere un papel fundamental.

Temporada vacacional impulsa el consumo de bebidas para hidratarse

En México, la Secretaría de Turismo estima que cada periodo vacacional de verano moviliza a millones de viajeros nacionales, generando una mayor exposición a climas cálidos y a jornadas prolongadas al aire libre.

De acuerdo con la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, los antioxidantes son compuestos capaces de neutralizar radicales libres, moléculas que en exceso pueden generar estrés oxidativo y afectar a las células.

Por esa razón, diversos expertos coinciden en que tales compuestos forman parte de una alimentación equilibrada cuando se obtienen a través de alimentos y bebidas dentro de un estilo de vida saludable.

Agua VIDA con Antioxidantes ofrece una alternativa refrescante que responde a las preferencias de los consumidores, los cuales están cada vez más interesados en productos alineados con estilos de vida saludables. vocero de AJEMEX.

En México, la Secretaría de Turismo estima que cada periodo vacacional de verano moviliza a millones de viajeros nacionales, generando una mayor exposición a climas cálidos y a jornadas prolongadas al aire libre.

La bebida Agua VIDA con Antioxidantes, en nuestro portafolio desde hace casi un año, luce como una opción que acompaña naturalmente la temporada más cálida del año, combinando frescura, practicidad y cuidado del organismo a través de sus vitaminas antioxidantes. AJEMEX

Ya sea durante un viaje, una tarde de descanso o una jornada de actividades recreativas, la hidratación continúa siendo uno de los pilares del bienestar, especialmente cuando el verano invita a disfrutar cada día al máximo.