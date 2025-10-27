AJEMEX sigue fortaleciendo su presencia en el mercado mexicano con la presentación de Agua VIDA con Vitaminas Antioxidantes, una bebida sin azúcar diseñada para quienes buscan alternativas saludables sin escarificar el rico sabor.

Esta nueva propuesta surge de la creciente demanda de los consumidores por bebidas ligeras, naturales y sin ingredientes artificiales, ofreciendo una opción refrescante que combina sabor y salud.

Agua VIDA: “Disfruta sin culpa”

Agua VIDA es una bebida ligeramente gasificada, sin calorías, sin azúcar y sin colorantes artificiales, enriquecida con vitaminas antioxidantes C y A, compuestos que ayudan a proteger las células del daño de los radicales libres.

“Disfruta sin culpa” es el lema de la marca, pues permite a los consumidores cuidarse mientras disfrutan de un producto con sabor natural y saludable.

El mercado de aguas saborizadas con gas en México se encuentra en pleno crecimiento, impulsado por consumidores que buscan alternativas más saludables frente a los refrescos tradicionales. Es por eso que Agua VIDA de AJEMEX llega para revolucionar este segmento, con tres sabores: naranja, limón y piña-coco.

De acuerdo con voceros de Grupo AJE México, la bebida combina bienestar, sabor y precio competitivo, posicionándose rápidamente como una opción preferida para quienes buscan bebidas refrescantes y funcionales.

Bebida atractiva y saludable

Agua VIDA con Vitaminas Antioxidantes ofrece más que sabor:

Cero azúcares y calorías

Enriquecida con vitaminas antioxidantes

Variedad de sabores frutales y toque ligero a gas

Nueva presentación en botella moderna

Este producto lo encuentras en presentaciones de 575 mililitros, o 2 litros, ideales para consumir solo o compartir con la familia y amigos, convirtiéndose en una opción versátil para el mercado mexicano.

Con esta nueva bebida, AJEMEX refuerza su compromiso con la innovación y la salud, ofreciendo productos que responden a las necesidades de un público cada vez más consciente del bienestar y la nutrición.