Este viernes, se llevó a cabo la inauguración del Mercado Poniente, evento encabezado por la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda del exalcalde Carlos Manzo, junto al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Este evento se consolida como el primero de la actual presidenta de Uruapan, marcando el inicio formal de la nueva administración.

Grecia Quiroz debuta como presidenta con la inauguración del Mercado Poniente

El Mercado Poniente forma parte de las obras complementarias del proyecto del Teleférico de Uruapan, infraestructura solicitada por el fallecido alcalde y llevada a cabo por la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladys Butana.

Grecia Quiroz marca continuidad al proyecto del teleférico en Uruapan, impulsado por Carlos Manzo (Cortesía)

Durante la ceremonia, Grecia Quiroz agradeció el apoyo del gobernador y de la gente, reconociendo la disposición de la administración estatal para seguir ayudando al municipio.

Finalmente, Alfredo Ramírez Bedolla reiteró su compromiso con Uruapan y destacó que el Mercado Poniente impulsará la economía local, beneficiando a cientos de comerciantes y familias.