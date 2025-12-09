Con el objetivo de mejorar la estrategia de seguridad, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, entregó más de 100 patrullas a agentes de la Guardia Civil y a elementos de la policía de 15 municipios.
Gobierno de Michoacán impulsa seguridad
En un evento, Ramírez Bedolla entregó 122 patrullas a elementos de la policía y a la Guardia Civil, con el propósito de fortalecer el esquema operativo y enfrentar de manera correcta a la delincuencia.
“Hoy puedo decirles que estamos unidos municipios, autogobiernos, Gobierno federal y el Gobierno de Michoacán para enfrentar de manera decidida a la delincuencia”Alfredo Ramírez, gobernador de Michoacán
Por otra parte, el mandatario estatal destacó que estas nuevas unidades lograrán que los elementos de seguridad del Estado puedan atender situaciones con vehículos con alta tecnología.
Asimismo, explicó que 81 vehículos corresponden a la Guardia Civil, mientras que las 41 unidades restantes son para los municipios de:
- Angamacutiro
- Cotija
- Epitacio Huerta
- Jacona
- José Sixto Verduzco
- Lázaro Cárdenas
- Nuevo Urecho
- Pátzcuaro
- Sahuayo
- Tacámbaro
- Tancítaro
- Tingüindín
- Vista Hermosa
- Zamora
- Zitácuaro
Finalmente, Alfredo Ramírez señaló que las nuevas patrullas mejorarán la capacidad de respuesta de los elementos de seguridad, al mismo tiempo que realizan su trabajo de manera profesional, digna y segura.