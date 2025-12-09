Con el objetivo de mejorar la estrategia de seguridad, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, entregó más de 100 patrullas a agentes de la Guardia Civil y a elementos de la policía de 15 municipios.

Gobierno de Michoacán impulsa seguridad

En un evento, Ramírez Bedolla entregó 122 patrullas a elementos de la policía y a la Guardia Civil, con el propósito de fortalecer el esquema operativo y enfrentar de manera correcta a la delincuencia.

“Hoy puedo decirles que estamos unidos municipios, autogobiernos, Gobierno federal y el Gobierno de Michoacán para enfrentar de manera decidida a la delincuencia” Alfredo Ramírez, gobernador de Michoacán

Por otra parte, el mandatario estatal destacó que estas nuevas unidades lograrán que los elementos de seguridad del Estado puedan atender situaciones con vehículos con alta tecnología.

Asimismo, explicó que 81 vehículos corresponden a la Guardia Civil, mientras que las 41 unidades restantes son para los municipios de:

Angamacutiro

Cotija

Epitacio Huerta

Jacona

José Sixto Verduzco

Lázaro Cárdenas

Nuevo Urecho

Pátzcuaro

Sahuayo

Tacámbaro

Tancítaro

Tingüindín

Vista Hermosa

Zamora

Zitácuaro

Alfredo Ramírez Bedolla entregó 122 patrullas para reforzar la seguridad en Michoacán (Cortesía)

Finalmente, Alfredo Ramírez señaló que las nuevas patrullas mejorarán la capacidad de respuesta de los elementos de seguridad, al mismo tiempo que realizan su trabajo de manera profesional, digna y segura.