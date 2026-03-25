El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, criticó a Adán Augusto López por su propuesta de “imponer” a Andrea Chávez como candidata a la gubernatura en Chihuahua rumbo a las elecciones 2027.

“En Chihuahua mandamos los chihuahuenses. Aquí el pueblo manda y la gente es la que va a decidir, no un senador que ni siquiera vota en Chihuahua” Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez

Aunque Pérez Cuéllar defendió que la candidatura de su compañera de Morena es legítima, criticó que los comentarios “autoritarios” del senador Adán Augusto López no benefician de ningún modo a Andrea Chávez.

Cruz Pérez Cuéllar responde a Adán Augusto López por gubernatura de Chihuahua (Michelle rojas)

Pérez Cuéllar arremete contra Adán Augusto por intentar imponer en Chihuahua

En entrevista para Radio Fórmula, el edil fue enfático al reiterar que en “Chihuahua deciden los chihuahuenses”, por lo que insistió en que Adán Augusto, quien no vota en ese estado, no debería decidir por Chihuahua.

En ese contexto, señaló que sus aspiraciones de candidatura, así como las de Andrea Chávez, serán definidas solo por las encuestas internas de Morena y siempre respetando los procesos del partido.

Pérez Cuéllar señaló que, hasta ahora, las encuestas benefician su candidatura, lo que puede constatarse en que fue reelegido en Ciudad Juárez, municipio que concentra entre el 42% y el 43% del padrón electoral de Chihuahua.

Así, tomando como referencia los resultados de encuestas y el apoyo territorial, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar afirmó tener una clara ventaja en la contienda interna de Morena en Chihuahua para las elecciones de 2027.