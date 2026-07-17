Petróleos Mexicanos (Pemex) respondió a una publicación de Reforma en la que se afirmaba que la petrolera perdía 1 de cada 12 barriles, asegurando que esa información es falsa.

En su comunicado, Pemex afirmó que los datos mencionados en la nota fueron malinterpretados, ya que parte de las supuestas pérdidas de 137 mbd en 2026 en realidad corresponden a operaciones normales.

Además, la empresa alega que el robo de barriles de petróleo ha presentado reducciones en el primer trimestre de 2026 en 30.3%, al pasar de 5,471 millones de pesos en el 1T 2025 a 3,812 millones de pesos en el 1T 2026.

Reforma malinterpretó los datos sobre robo de combustible, asegura Pemex (PEmex)

Reforma malinterpretó los datos sobre robo de combustible, asegura Pemex

Según Pemex, en la nota publicada por el Reforma se consideran de manera equivocada el volumen refinado en el Sistema Nacional de Refinación y el volumen exportado.

Según indica, en realidad el balance volumétrico debe considerar no sólo el crudo que se procesó y se exportó, sino el volumen total enviado al Sistema Nacional de Refinación y a los puntos de exportación.

Pemex también acusa que Reforma no consideró otros puntos clave para comprender el volumen del refinado , tales como:

Envíos y recepciones de productos a inventario

Movimientos operativos como empaques

Desempaques

Ajustes volumétricos por temperatura

Sustracción ilegal de producto

La suma de todos estos valores es de 137 mbd en 2026, pero en la nota de Reforma lo atribuyen erróneamente como “desaparición de barriles”.