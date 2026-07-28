Pedro “N”, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, fue detenido la mañana de este martes 28 de julio de 2026, junto con el excomandante Luis Alfonso “N” y diversos elementos en activo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), como parte de un operativo coordinado por autoridades federales y estatales.

El despliegue fue encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, con el apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California.

Las autoridades cumplimentaron las órdenes de aprehensión como resultado de una investigación enfocada en el combate a los generadores de violencia y a los mandos policiales que, presuntamente, habrían participado en actividades delictivas.

FGE investiga a exdirector de Seguridad Pública y policías municipales por diversos delitos

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, tanto el exdirector como el excomandante y los elementos en activo de la DSPM son investigados por su probable participación en los delitos de desaparición de personas, robo de vehículo, asociación delictuosa y los que resulten de las investigaciones.

La dependencia precisó que la carpeta de investigación permanece abierta y que, en estricto apego al debido proceso, será la autoridad judicial la encargada de determinar la situación jurídica de los imputados.

Asimismo, destacó que este operativo es resultado de la coordinación entre instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno para combatir la delincuencia y actuar contra servidores públicos que presuntamente hayan incurrido en conductas ilícitas.

La FGE señaló que estas acciones buscan fortalecer la procuración de justicia y llevar ante los tribunales a quienes presuntamente participaron en delitos de alto impacto.

Finalmente, las autoridades aseguraron que este operativo refrenda la coordinación entre las corporaciones de seguridad para combatir la delincuencia y fortalecer la paz y la seguridad en Baja California.