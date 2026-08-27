Una semana después del Operativo Enjambre, se confirmó la liberación de tres funcionarios de Paraíso, Tabasco, al no hallarse pruebas suficientes para vincularlos a proceso.

Así lo dio a conocer el coordinador municipal de Movimiento Ciudadano, Luis Alberto Gómez Gutiérrez, quien celebró en sus redes sociales la liberación de los funcionarios:

Arturo Izquierdo, director de Programación del gobierno municipal

Demetrio Velázquez Castellanos, director de Administración

Edison García Wilson, director de Obras Públicas

No obstante, todavía permanecen detenidos otros cinco funcionarios y colaboradores, mientras se mantiene abierto el proceso contra el alcalde con licencia de Paraíso, Alfonso Baca.

Giran orden de aprehensión contra Alfonso Baca Sevilla, alcalde de Paraíso (Redes sociales)

¿De qué se les acusaba a los funcionarios detenidos en el Operativo Enjambre en Tabasco?

El pasado miércoles 19 de agosto de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo el Operativo Enjambre tras detectarse presuntas irregularidades dentro de la administración de Paraíso.

Las indagatorias apuntaban a presuntos delitos relacionados con corrupción, así como:

Enriquecimiento ilícito

Abuso de autoridad

Desvío de recursos públicos federales, particularmente del Ramo 33

Durante los cateos, las autoridades cumplimentaron las órdenes de aprehensión, además de asegurar vehículos y maquinaria pesada, entre ellos retroexcavadoras y pipas.

Destacó que en este operativo se detuvo a Edison García Wilson, director de Obras Públicas de Paraíso, Tabasco, quien fue liberado una semana después por falta de pruebas.