Una semana después del Operativo Enjambre, se confirmó la liberación de tres funcionarios de Paraíso, Tabasco, al no hallarse pruebas suficientes para vincularlos a proceso.
Así lo dio a conocer el coordinador municipal de Movimiento Ciudadano, Luis Alberto Gómez Gutiérrez, quien celebró en sus redes sociales la liberación de los funcionarios:
- Arturo Izquierdo, director de Programación del gobierno municipal
- Demetrio Velázquez Castellanos, director de Administración
- Edison García Wilson, director de Obras Públicas
No obstante, todavía permanecen detenidos otros cinco funcionarios y colaboradores, mientras se mantiene abierto el proceso contra el alcalde con licencia de Paraíso, Alfonso Baca.
¿De qué se les acusaba a los funcionarios detenidos en el Operativo Enjambre en Tabasco?
El pasado miércoles 19 de agosto de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo el Operativo Enjambre tras detectarse presuntas irregularidades dentro de la administración de Paraíso.
Las indagatorias apuntaban a presuntos delitos relacionados con corrupción, así como:
- Enriquecimiento ilícito
- Abuso de autoridad
- Desvío de recursos públicos federales, particularmente del Ramo 33
Durante los cateos, las autoridades cumplimentaron las órdenes de aprehensión, además de asegurar vehículos y maquinaria pesada, entre ellos retroexcavadoras y pipas.
Destacó que en este operativo se detuvo a Edison García Wilson, director de Obras Públicas de Paraíso, Tabasco, quien fue liberado una semana después por falta de pruebas.