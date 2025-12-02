Como parte del Plan Michoacán por la Paz y Justicia, autoridades de los tres niveles realizaron un operativo que dejó a cinco personas detenidas y la inhabilitación de siete tomas clandestinas de hidrocarburos en distintos puntos del estado.
Michoacán refuerza estrategias de seguridad
La tarde del 1 de diciembre, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán realizaron las detenciones para combatir actividades delictivas.
Las instituciones de seguridad informaron que, en este periodo, se han obtenido resultados relevantes en la estrategia contra el crimen organizado:
- 147 personas detenidas
- 60 armas de fuego aseguradas
- 6 mil 954 cartuchos y 365 cargadores decomisados
- 121 vehículos asegurados
- 89 artefactos explosivos y 53 kilos de explosivos decomisados
- 18.7 kilos de marihuana y 426 kilos de metanfetamina asegurados
- 28 mil 800 litros y 7 mil 300 kilos de sustancias químicas usadas para producir drogas sintéticas
- 9 campamentos delincuenciales desmantelados
Por otra parte, los rondines a pie y patrullajes se mantienen de forma permanente en zonas como: Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero y Zitácuaro. También se mantienen visitas a empacadoras e industrias cítricas para garantizar la seguridad física del personal y fortalecer la proximidad social con productores y trabajadores.
Con estas acciones, el gobierno de Michoacán reafirma su compromiso de mantener estrategias de seguridad que garanticen la paz en el estado.