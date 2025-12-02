Como parte del Plan Michoacán por la Paz y Justicia, autoridades de los tres niveles realizaron un operativo que dejó a cinco personas detenidas y la inhabilitación de siete tomas clandestinas de hidrocarburos en distintos puntos del estado.

Michoacán refuerza estrategias de seguridad

La tarde del 1 de diciembre, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán realizaron las detenciones para combatir actividades delictivas.

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia obtiene resultados históricos contra el crimen (Cortesía)

Las instituciones de seguridad informaron que, en este periodo, se han obtenido resultados relevantes en la estrategia contra el crimen organizado:

147 personas detenidas

60 armas de fuego aseguradas

6 mil 954 cartuchos y 365 cargadores decomisados

121 vehículos asegurados

89 artefactos explosivos y 53 kilos de explosivos decomisados

18.7 kilos de marihuana y 426 kilos de metanfetamina asegurados

28 mil 800 litros y 7 mil 300 kilos de sustancias químicas usadas para producir drogas sintéticas

9 campamentos delincuenciales desmantelados

Por otra parte, los rondines a pie y patrullajes se mantienen de forma permanente en zonas como: Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero y Zitácuaro. También se mantienen visitas a empacadoras e industrias cítricas para garantizar la seguridad física del personal y fortalecer la proximidad social con productores y trabajadores.

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia obtiene resultados históricos contra el crimen (Cortesía)

Con estas acciones, el gobierno de Michoacán reafirma su compromiso de mantener estrategias de seguridad que garanticen la paz en el estado.