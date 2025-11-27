Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE), detuvieron a siete personas y aseguraron siete vehículos y siete artefactos explosivos improvisados en Michoacán.

La detención se realizó en el marco del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, estrategia en la que autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajan de manera conjunta para combatir la violencia en el estado.

Plan por la Paz y la Justicia en Michoacán continúa con resultados

Como parte de las acciones operativas, autoridades federales y estatales realizaron reconocimientos a pie y patrullajes en huertas de aguacate ubicadas en los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero y Zitácuaro, con el objetivo de brindar seguridad y confianza a trabajadores y propietarios.

Del 10 al 26 de noviembre de 2025, en el marco del mismo plan de seguridad, se han detenido 134 personas y se han asegurado 57 armas de fuego, 6,911 cartuchos, 363 cargadores, 106 vehículos, 77 artefactos explosivos, 52 kilogramos de material explosivo, 18 kilos de marihuana, 425 kilos de metanfetamina y 28,800 litros y 7,300 kilos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de droga sintética.

Las personas detenidas fueron informadas de sus derechos y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente, encargado de determinar su situación jurídica.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso con la población de Michoacán para preservar la paz pública y fortalecer la seguridad en el estado.