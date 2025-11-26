El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó sobre los avances obtenidos tras el reforzamiento de la estrategia de seguridad establecida en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En total, se registraron 122 detenciones de personas relacionadas con actividades ilícitas, de las cuales 17 están vinculadas a la delincuencia organizada.

Alfredo Ramírez Bedolla destaca los resultados del Plan Michoacán

El mandatario estatal explicó que desde el 10 de noviembre, fecha en que se fortalecieron los trabajos coordinados entre los gobiernos federal y estatal, las operaciones de las corporaciones han permitido avanzar en la prevención y persecución del delito.

Asimismo, resaltó que las acciones conjuntas se mantienen de manera permanente entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad estatal.

Refuerzo del Plan Michoacán logra detenciones y asegura armas en la entidad. (Cortesía )

Durante este periodo se han asegurado 56 armas de fuego y más de 6 mil 600 cartuchos útiles, reflejando un avance firme en las labores de seguridad.

El gobernador destacó también que, con el despliegue de más de 10 mil agentes estatales y federales, se ha logrado debilitar las estructuras de las organizaciones criminales.

En los primeros 15 días del Plan Michoacán se han asegurado aproximadamente 400 kilogramos de metanfetamina, retirando estas sustancias de las calles y del alcance de la población.

Finalmente, Alfredo Ramírez Bedolla agradeció el apoyo brindado a Michoacán por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y los integrantes del Gabinete de Seguridad, subrayando la importancia de la coordinación federal-estatal para mantener la paz y la justicia en la entidad.