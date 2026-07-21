Ricardo Monreal anuncia regulación de inteligencia artificial como prioridad legislativa

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, anunció que la regulación de la inteligencia artificial será uno de los temas prioritarios del próximo periodo ordinario del Congreso de la Unión.

El diputado Monreal destacó que la legislación mexicana debe incorporar un marco jurídico en la materia, que considere el avance de la tecnología, proteja los derechos y, al mismo tiempo, impulse la innovación.

Regulación de inteligencia artificial será prioridad en próximo periodo ordinario, adelanta Monreal

A través de un artículo en su portal oficial, Ricardo Monreal señaló que la inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana, por lo que no puede permanecer al margen de un marco jurídico.

Regulación de inteligencia artificial será prioridad en próximo periodo ordinario, adelanta Monreal

Por esto, Ricardo Monreal adelantó que la regulación de la inteligencia artificial será una prioridad en el próximo periodo ordinario, al considerarlo un tema inaplazable por el acelerado desarrollo de esta tecnología.

El diputado de Morena explicó que el objetivo no es frenar el desarrollo tecnológico, sino establecer reglas claras que permitan aprovechar los beneficios de la IA sin poner en riesgo derechos fundamentales como:

Privacidad

Protección de datos personales

Libertad de expresión

No discriminación

Ricardo Monreal también advirtió que la ausencia de una legislación específica podría facilitar el uso indebido de la inteligencia artificial para la difusión de desinformación o la manipulación de contenido.

En ese sentido, afirmó que Morena buscará impulsar una legislación que coloque a México a la altura de las tendencias internacionales en materia de gobernanza digital y uso responsable de la inteligencia artificial.