La secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nowais, se reunió con el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, para abordar los avances de la entidad en materia turística y el desarrollo regional que ha generado beneficios para las comunidades.

El encuentro se realizó en el Edificio de Gobierno, donde también estuvieron presentes Heitor Kadri, director de la Oficina Regional para las Américas de ONU Turismo; Miguel Aguiñiga Rodríguez, titular de la Unidad de Innovación, Sustentabilidad y Profesionalización Turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, y Elizabeth Quintanar Gómez, secretaria de Turismo de Hidalgo.

Shaikha Al Nowais conoce el desarrollo turístico de Omitlán

Previo al encuentro, Elizabeth Quintanar Gómez acompañó a Shaikha Al Nowais en un recorrido por el centro histórico de Omitlán de Juárez, municipio que en 2023 recibió el distintivo Best Tourism Villages de ONU Turismo.

Durante su visita al emblemático Callejón del Dicho, las funcionarias conocieron parte de la oferta turística y cultural de Omitlán, que también cuenta con el reconocimiento de Pueblo con Sabor y es encabezado por Martha Belém Oliver González.

Posteriormente, se trasladaron a la comunidad de Tres Cañadas, donde presenciaron la Danza del Maíz, presentada por la agrupación Siete Flores. También participaron mujeres indígenas de Atlapexco, quienes presentaron la Danza del Elote y un ritual de agradecimiento comunitario, expresiones relacionadas con el respeto a la tierra, la abundancia y el trabajo colectivo.

Como parte del recorrido, Shaikha Al Nowais conoció los avances de Omitlán desde que recibió el reconocimiento de Best Tourism Village. En este contexto, Elizabeth Quintanar destacó la presencia de Hidalgo en la agenda internacional del turismo rural y comunitario.

La visita fue organizada por el Gobierno de Hidalgo, encabezado por Julio Menchaca, en coordinación con la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, a cargo de Josefina Rodríguez Zamora, con el objetivo de mostrar los proyectos y experiencias desarrollados en Omitlán.

ONU Turismo reconoce el desarrollo turístico de Omitlán de Juárez (Cortesía)

Hidalgo fortalece su modelo de turismo rural y sostenible

La elección de Omitlán para este recorrido responde a las características de su modelo turístico, que combina participación comunitaria, conservación de tradiciones, gastronomía local y aprovechamiento responsable del patrimonio natural.

Durante el recorrido por el Corazón de las Cañadas, prestadores de servicios y cocineras tradicionales presentaron proyectos y estrategias que han contribuido a consolidar al municipio como un referente de turismo rural.

Estas acciones forman parte de la visión del Gobierno de Hidalgo para impulsar el desarrollo regional, el turismo sostenible y el bienestar de las comunidades mediante el aprovechamiento responsable de su patrimonio cultural y natural.

La visita de la secretaria general de ONU Turismo representa además una oportunidad para fortalecer la proyección internacional de Hidalgo y mostrar los avances alcanzados por Omitlán desde que obtuvo el reconocimiento como Best Tourism Village.