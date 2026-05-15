Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezó este jueves 14 de mayo de 2026 una reunión de seguridad en el estado de Michoacán.

Junto al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, y el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, Omar García Harfuch arribó a Morelia para establecer un diálogo directo con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y al menos 9 alcaldes de la entidad.

Acuerdan reforzar operativos y mejorar comunicación tras visita de Omar García Harfuch a Michoacán

Este jueves, Omar García Harfuch participó en una reunión de seguridad en el estado de Michoacán, en donde participaron las principales autoridades federales, así como representantes del gobierno estatal.

De acuerdo con Carlos Torres, fiscal de Michoacán, la reunión sirvió para evaluar la estrategia de seguridad que actualmente se aplica en la entidad.

Cada uno de los 9 alcaldes que participaron, de las principales ciudades de Michoacán, externaron su evaluaciones con el fin de detectar mejoras y logros obtenidos en seguridad hasta el momento.

En este sentido, Carlos Torres señaló la reducción de los homicidios dolosos en Michoacán, producto de la presencia de mayores efectivos federales.

Omar García Harfuch encabeza reunión de seguridad en Michoacán (Omar García Harfuch / X)

En acuerdo con Omar García Harfuch, se instó a robustecer los operativos que se llevan a cabo, así como poner atención a las zonas de foco rojo en presencia delictiva y mejorar la comunicación con cada municipio.

Por su parte, el titular de la SSPC destacó que la reunió sirvió para acordar fortalecer las operaciones conjuntas entre las tres órdenes de gobierno en Michoacán.

Con ello se busca combatir a los grupos generadores de violencia, así como delitos clave que afectan y vulneran la seguridad de las familias en la entidad como la extorsión.