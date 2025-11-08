El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), General Ricardo Trevilla Trejo, anunciaron su visita a los municipios de Morelia y Uruapan la próxima semana.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que la visita forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo es reforzar la estrategia nacional de seguridad y atender de manera integral las necesidades del estado.

Autoridades federales y estatales coordinan acciones de seguridad en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. (Cortesía )

Michoacán trabaja junto a los tres órdenes de gobierno

Ramírez Bedolla destacó que la visita refleja el compromiso del Gobierno de México con la coordinación interinstitucional para regresar la paz y la tranquilidad al estado.

Asimismo, detalló que durante la semana, el gabinete federal ha sostenido diversas reuniones con autoridades estatales y municipales, así como con representantes de sectores sociales, políticos y económicos, con el fin de escuchar planteamientos y construir una agenda conjunta de seguridad y desarrollo.

Por otra parte, el gobernador reiteró que Michoacán es una de las entidades donde se busca consolidar un modelo de atención integral, basado en la prevención, la justicia social y la participación ciudadana.

Finalmente, subrayó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia contempla acciones coordinadas entre la federación y el estado para fortalecer las instituciones, garantizar la seguridad pública y mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos.