La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunió con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y con 25 presidentas y presidentes municipales de la entidad para coordinar acciones del Plan por la Paz y la Justicia, por segundo día consecutivo.

Durante el encuentro, la titular de la SEGOB explicó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se busca mantener un diálogo abierto y permanente con las autoridades locales para construir la paz en el estado.

En la reunión las y los alcaldes abordaron temas relacionados con educación, combate a las adicciones, infraestructura, atención a comunidades indígenas y seguridad.

No va a ser la última vez que nos veamos, con el permiso del gobernador, vamos a estar trabajando en el Plan Integral para la Paz y la Justicia en Michoacán. Rosa Icela Rodríguez

SEGOB se reúne con la Iglesia Evangélica de Michoacán

Como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la secretaria Rosa Icela Rodríguez y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla sostuvieron un diálogo con representantes de la Iglesia Evangélica del estado.

Las autoridades escucharon los planteamientos de los líderes religiosos, quienes compartieron sus experiencias y propuestas para fortalecer el tejido social.

Tras lamentar el fallecimiento del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, Rosa Icela Rodríguez destacó que estas reuniones, instruidas por la presidenta Claudia Sheinbaum, buscan sumar esfuerzos con todos los sectores sociales y religiosos para lograr una paz duradera.

Escuchamos con respeto a las cabezas integrantes de las iglesias evangélicas en Michoacán. Hay mucha experiencia y lo hacen desde su sentimiento, desde su palabra. Rosa Icela Rodríguez

Rosa Icela Rodríguez subrayó la importancia del trabajo conjunto entre los gobiernos federal y estatal, así como con las comunidades religiosas, para atender las causas sociales de la violencia. Además, reafirmó que este diálogo se mantendrá como parte de un proceso permanente de colaboración.

Nos reunimos con el gobernador @ARBedolla y líderes de las iglesias evangélica, mormona y musulmana de #Michoacán, para definir acciones conjuntas en favor de nuestros niños y jóvenes, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. 🇲🇽🕊️@Claudiashein @RocioBarcenaM… pic.twitter.com/Wex5UP7dlv — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) November 6, 2025

En la reunión también participaron la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina; y el titular de la Unidad de Gobierno, Tonatiuh Ramírez.