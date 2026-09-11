El Gobierno de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara Cruz, destacó el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al proyecto ferroviario del Istmo de Tehuantepec, cuya operación ha permitido incrementar el traslado de mercancías entre los litorales del Pacífico y el Atlántico.

Desde su entrada en funcionamiento, el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ha transportado más de 2 millones de toneladas de productos nacionales e internacionales, de acuerdo con información del gobierno estatal.

Tren Interoceánico impulsa el comercio y transporte de mercancías

Entre las operaciones realizadas se encuentran los primeros cruces interoceánicos internacionales. En marzo de 2025, 900 vehículos Hyundai provenientes de Corea del Sur fueron transportados en el buque Glovis Cosmos hasta Salina Cruz y posteriormente trasladados por la línea ferroviaria Z hacia Coatzacoalcos, Veracruz.

Posteriormente, se realizó un segundo traslado con 3 mil vehículos Hyundai procedentes también de Corea del Sur, como parte de las operaciones de conexión entre ambos océanos.

El Tren Interoceánico también ha movilizado más de 40 mil toneladas de granos agrícolas, entre ellos maíz, frijol, calabaza y arroz, además de trigo y otros productos e insumos relacionados con el campo mexicano.

A estas operaciones se suma el traslado de carga contenerizada, insumos industriales y materiales de construcción entre los puertos del Golfo y el Pacífico, así como equipo especializado para proyectos de energía eólica.

Claudia Sheinbaum impulsa Tren Interoceánico y economía de Oaxaca (Cortesía)

Claudia Sheinbaum y Salomón Jara impulsan infraestructura ferroviaria en Oaxaca

El Gobierno de Oaxaca destacó que el proyecto busca consolidar un polo de desarrollo para la región Sur Sureste, mediante la conexión ferroviaria entre los océanos Pacífico y Atlántico.

Como parte de esta infraestructura, Claudia Sheinbaum y Salomón Jara inauguraron el 21 de noviembre de 2025 las estaciones Chahuites y Juchitán, correspondientes a la línea K del Tren Interoceánico.

La línea K conecta Ciudad Ixtepec, Oaxaca, con Ciudad Hidalgo, Chiapas, y cuenta con 447 kilómetros de vía, 427 puentes ferroviarios, 600 obras de drenaje y 14 estaciones en proceso de rehabilitación.

De acuerdo con el Gobierno de Oaxaca, la continuidad del proyecto ferroviario representa una oportunidad para fortalecer el transporte de mercancías y la actividad económica de la entidad, además de consolidar su papel estratégico dentro del desarrollo del Sur Sureste.