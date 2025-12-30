La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, en Ciudad Ixtepec, para evaluar la atención integral que se brinda a las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Durante el encuentro, ambas autoridades revisaron las acciones implementadas para garantizar acompañamiento y apoyo a las familias afectadas por el accidente, en coordinación con el Gobierno Federal y las instituciones involucradas.

Salomón Jara y Claudia Sheinbaum coordinan atención digna a víctimas del Tren Interoceánico

El gobernador Salomón Jara explicó que la reunión tuvo como objetivo agilizar la entrega de los cuerpos a las familias de las personas fallecidas, a fin de asegurar un proceso digno, respetuoso y con certeza jurídica, además de acompañamiento institucional.

Nos encontramos aquí coordinándonos con el Gobierno Federal. Nos está apoyando la Presidenta de la República Mexicana, ella estuvo aquí y acordamos agilizar la salida de las personas fallecidas que aún se encuentran en la zona. Salomón Jara

Ante las familias de las y los afectados, Salomón Jara reiteró el apoyo total de su administración a quienes resultaron lesionados, así como a las víctimas directas e indirectas del accidente, mediante atención médica, psicológica, asistencial y jurídica.

Asimismo, informó que, a través de diversas instituciones, el Gobierno de Oaxaca mantiene un seguimiento permanente para escuchar y atender con responsabilidad a todas las personas afectadas por este hecho.