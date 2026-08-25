El gobernador Salomón Jara Cruz tomó protesta a los integrantes del Consejo para la Prevención, Atención, Reparación Integral y Soluciones Duraderas del Desplazamiento Forzado Interno, lo que representa un hito en materia de derechos humanos para Oaxaca y el país.

Durante la sesión ordinaria, Chiara Cardoletti, representante en México de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), reconoció el trabajo del gobierno estatal en el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a la restitución de los derechos y la dignidad de las personas en situación de movilidad forzada.

ACNUR destaca consulta a pueblos indígenas y marco legal único en América Latina

La representante de ACNUR destacó que la ley especializada en la materia, que entró en vigor el pasado 18 de septiembre, fue construida mediante un proceso de consulta previa, libre e informada con comunidades indígenas, lo que marca un antecedente sin precedentes en la región.

Por su parte, Salomón Jara enfatizó que Oaxaca se convirtió en la quinta entidad del país en contar con una legislación específica para este fenómeno.

Destacó que se trata de una normativa única en México y América Latina al tipificar el delito de obstrucción de los procesos de retorno, estableciendo un enfoque integral para evitar que las personas abandonen sus hogares por violencia, conflictos territoriales o violaciones a sus derechos humanos.

El mandatario estatal subrayó que, aunque el desplazamiento es un problema histórico en la entidad, su administración cuenta con la voluntad política e institucional para ofrecer soluciones duraderas que devuelvan la certeza a las familias afectadas.

ACNUR reconoce a Oaxaca por ley sobre Desplazamiento Forzado Interno. (Cortesía)

Software de ACNUR y proyectos internacionales fortalecerán la atención en Oaxaca

La titular de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH), Flor Estela Morales Hernández, anunció que gracias a la donación de un software por parte de ACNUR con recursos de la Unión Europea, el estado contará con un registro oficial de personas desplazadas para monitorear cada caso.

Asimismo, se compartieron los siguientes avances y colaboraciones internacionales:

Respaldo de Países Bajos: Oaxaca fue seleccionada por la embajada neozelandesa y neerlandesa para el proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Administración de la Tenencia de la Tierra.

Campaña “Derechos en Movimiento”: Lanzamiento de una estrategia de sensibilización enfocada en la niñez y traducida a lenguas originarias.

Protocolo de Actuación: Aprobación del manual elaborado con ACNUR que guiará el actuar de los servidores públicos desde el primer contacto con las víctimas hasta la resolución de sus casos.

A la sesión también asistieron Gustavo Gouveia, jefe de la Oficina de ACNUR Sur, y Aridai López Hernández, representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México.