El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, dio a conocer la implementación de herramientas digitales para modernizar los servicios de salud y movilidad en el estado, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los oaxaqueños.

Durante su conferencia matutina, el mandatario estatal destacó que estas acciones representan un avance en la digitalización de los servicios públicos, al facilitar trámites, atención médica y el acceso a información en tiempo real.

Poco a poco vamos a transitar todas las actividades de las dependencias para llevar a cabo los trámites y gestión a través de tecnología. Salomón Jara

Salomón Jara incorpora inteligencia artificial a los servicios de salud

El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca, Efrén Emmanuel Jarquín González, presentó la plataforma Nana, un asistente virtual impulsado por inteligencia artificial que integra protocolos de atención médica mediante mensajería instantánea y voz, y que será la primera en incorporar una lengua originaria.

El funcionario subrayó que esta herramienta representa un avance pionero en la región, al fortalecer los ejes de atención del sector salud mediante tecnología innovadora.

Salomón Jara lanza Nana y la app del BinniBus para transformar servicios en Oaxaca. (Cortesía)

Nana (que significa madre y también abuela) contribuye a prevenir la saturación de las unidades médicas, sin sustituir la atención presencial. Además, permite identificar problemas de salud urgentes y canalizar a las personas usuarias a la unidad médica más cercana.

La plataforma será lanzada en 2026 y operará bajo normas y guías de práctica clínica en tiempo real, con un tiempo de respuesta estimado de un minuto con 30 segundos.

BinniBus lanza aplicación para mejorar la movilidad en Oaxaca

La directora general del BinniBus, Karina Gómez Esteban, informó que la nueva aplicación móvil del sistema de transporte público ya se encuentra disponible a partir del 16 de diciembre.

La herramienta permite a las personas usuarias consultar en tiempo real las rutas, paradas y tiempos estimados de llegada de las unidades, lo que contribuye a una movilidad más eficiente y ordenada.

Salomón Jara lanza Nana y la app del BinniBus para transformar servicios en Oaxaca. (Cortesía)

Por su parte, el director general de la Agencia de Tecnologías e Innovación Digital, Moisés Juárez Rodríguez, explicó que la aplicación es gratuita y está disponible para dispositivos Android y iOS, además de detallar su configuración y funcionamiento.

Con estas acciones, el Gobierno de Oaxaca refuerza su apuesta por la innovación tecnológica como eje para modernizar los servicios públicos y mejorar la atención a la ciudadanía.