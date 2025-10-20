El gobernador Salomón Jara Cruz dio paso al Comité de Gestión por Competencias (CGC), el cual se encargará de evaluar y certificar los conocimientos ancestrales y habilidades de personas trabajadoras adquiridas con el esfuerzo diario.

Salomón Jara se compromete con los saberes tradicionales y la cultura

El mandatario señaló que este esfuerzo es un paso importante para mejorar los ingresos, tener mayor reconocimiento, empleos dignos, movilidad laboral y orgullo comunitario.

Asimismo, destacó que este acto es un respaldo formal a los saberes ancestrales de un estado rico en cultura y de gente trabajadora.

“La transformación laboral que estamos construyendo no dejará a nadie atrás ni afuera, es reconocer al joven panadero, a la bordadora comunitaria, al carpintero, a la trabajadora del hogar y a las y los maestros artesanos como lo que son portadores de conocimiento, dignidad y desarrollo económico para nuestras comunidades” Salomón Jara, gobernador de Oaxaca

Este comité se integra al Sistema Nacional de Competencias para incentivar la competitividad y calidad del trabajo, es por eso que la Secretaría de Trabajo (Setrao) adquirió el reconocimiento como una Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias Laborales (ECE).

Por su parte, María Guillermina Alvarado Moreno, titular del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), aseguró que esta estrategia nacional busca construir un país más justo e incluyente, para garantizar oportunidades laborales a partir de las capacidades y del mérito de todas las personas.

“Cuando una persona se certifica, no solo valida sus habilidades, sino que también mejora la productividad de su entorno, impulsa la innovación, fortalece la economía local y, por supuesto, mejora la economía de sus familias” María Guillermina Alvarado, titular de Conocer

Mientras que la titular de la Setrao, Edith Araceli Santibáñez Bohórquez, enfatizó que este acontecimiento es un momento de renovación, en la que la certificación laboral se pone al servicio del pueblo.

Con estas estrategias, el gobierno de Salomón Jara reafirma su compromiso con la profesionalización y bienestar de las y los oaxaqueños, promoviendo la competitividad.