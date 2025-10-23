Como parte de la conmemoración y festejo del Día de la y el Médico 2025, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, entregó el Premio Estatal de la Investigación en Salud, el máximo galardón que distingue el talento, innovación y compromiso.

Asimismo, este 23 de octubre, el mandatario tomó protesta a la Comisión de Bioética del Estado de Oaxaca y otorgó reconocimientos a personas médicas altruistas de Cirugías Extramuros en cataratas.

Salomón Jara reconoce a las y los médicos del estado

Durante su mensaje, Jara Cruz destacó el trabajo de las y los profesionales de la salud, quienes aportan avances sustantivos a la ciencia médica, con el fin de buscar soluciones y beneficios para la población.

“Desde la Primavera Oaxaqueña refrendamos nuestro compromiso de acompañar su labor y generar mejores condiciones para su desempeño profesional; este día nos convoca a reconocer, celebrar y fortalecer el trabajo de quienes cuidan la salud y hacen de la investigación un modo de vida para mejorarla” Salomón Jara, gobernador de Oaxaca

¿Quiénes ganaron el Premio Estatal de Investigación en Salud 2025?

El primer lugar de esta premiación se lo llevó el proyecto “Detección de Aloanticuerpos en Seguridad Transfusional: 10 Años de Estudio”, realizado por Montserrat Alicia Morales Mesinas, Karina Juárez Galindo y Suilma Ivette Pérez Pineda, adscritas al ISSSTE.

El gobierno de Oaxaca reafirma su compromiso por ofrecer atención de salud a toda la población (Cortesía)

Mientras que el segundo lugar fue para el proyecto “Determinantes Sociales y Geográficos del Abandono del Tratamiento en Leucemia Infantil” del Hospital de la Niñez Oaxaqueña Guillermo Zárate Mijangos.

Y, el tercer lugar para la investigación “Resistencia a Claritromicina y Presencia de Vaca/Caga en Helicobacter Pylori, Oaxaca”, de la Universidad Anáhuac.

Por otra parte, el titular de los Servicios de Salud de Oaxaca, Efrén Emmanuel Jarquín González, detalló que esta 12ª edición tuvo un récord de 72 trabajos inscritos, lo que asegura que refleja un aumento en el interés por la investigación científica y la mejora de la salud.

El gobierno de Oaxaca reafirma su compromiso por ofrecer atención de salud a toda la población (Cortesía)

El objetivo de la Comisión de Bioética es fomentar una actitud permanente de reflexión, deliberación y discusión multidisciplinaria y multisectorial en temas de salud, y desarrollar normas para la atención médica, investigación y docencia de Oaxaca.