Con el objetivo de fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y brindar certeza a familias, el gobernador Salomón Jara Cruz entregó 60 perfiles genéticos a 32 familias de Oaxaca, los cuales fueron confrontados e integrados en la base de datos de genética nacional.

Durante la entrega, el gobernador estuvo acompañado por el fiscal del Estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, donde aseguró que su administración se basa en el humanismo, al mismo tiempo que se mantiene cercano y no da la espalda a las caídas sensibles.

“Atendemos con responsabilidad, seriedad y profundo respeto a una de las tareas más dolorosas y urgentes que enfrenta el país: la búsqueda de personas desaparecidas y la atención integral a sus familias” Salomón Jara, gobernador de Oaxaca

Comisión Estatal de Búsqueda mantiene trabajo permanente en Oaxaca

El mandatario estatal explicó que este acto es parte de la Primera Brigada de Entrevistas y Toma de Muestras Genéticas en Oaxaca, realizada en agosto del 2025. Jara Cruz señaló que las muestras fueron procesadas y manejadas con rigor técnico y bajo normas de calidad.

Oaxaca integró por primera vez perfiles genéticos a la base nacional de identificación. (Cortesía)

Asimismo, subrayó que el gobierno de Oaxaca mantiene un trabajo coordinado con autoridades estatales y federales, con el objetivo de escuchar, acompañar y actuar, como una necesidad ética y como una obligación legal.

Por su parte, Michel Julián López, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado de Oaxaca (CLB), señaló que esta institución trabaja con sensibilidad, respeto y responsabilidad. Mientras que la subdirectora de Análisis Genético del Centro Nacional de Identificación Humana de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karina López Reyes, afirmó que la institución trabaja con cuatro pilares: búsqueda, localización, identificación y restitución digna.

Con esta entrega, el gobierno de Salomón Jara reafirma su compromiso de mantener estrategias que fortalezcan la búsqueda y localización de personas desaparecidas en Oaxaca.