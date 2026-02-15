La Sierra Norte fue escenario de una de las celebraciones más emblemáticas del estado: la Guelaguetza Serrana 2026, realizada en San Melchor Betaza y encabezada por el gobernador Salomón Jara Cruz. El encuentro reunió a comunidades de distintas regiones para compartir música, danza y tradiciones que dan identidad a Oaxaca.

En compañía de la presidenta honoraria del Sistema DIF estatal, Irma Bolaños Quijano, el mandatario destacó la importancia de mantener vivas las raíces de los pueblos originarios a través de este tipo de festividades, que además fortalecen el turismo cultural y la economía local.

Guelaguetza Serrana 2026 reafirma la identidad y el orgullo de Oaxaca (Cortesía)

La jornada arrancó con un recorrido festivo por las calles del municipio, acompañado por bandas tradicionales y delegaciones invitadas. El ambiente se llenó de color con trajes típicos, sones y jarabes que evocan la diversidad cultural de la entidad.

Delegaciones de Oaxaca llenan de tradición la Guelaguetza Serrana

El programa artístico contó con la participación de agrupaciones provenientes de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Teotitlán del Valle, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Santiago Pinotepa Nacional, Villa Hidalgo Yalálag y Santa María Tonameca, entre otras localidades que llevaron al escenario lo mejor de su patrimonio cultural.

Guelaguetza Serrana 2026 reafirma la identidad y el orgullo de Oaxaca (Cortesía)

Cada presentación fue muestra de la diversidad que distingue a Oaxaca: desde bailes tradicionales hasta expresiones musicales que han pasado de generación en generación.

Además, se instaló una exposición artesanal con piezas textiles y creaciones elaboradas por manos oaxaqueñas, resaltando el talento regional.

La Guelaguetza Serrana 2026 reafirma su esencia como espacio de encuentro y cooperación entre comunidades, donde el intercambio cultural fortalece la identidad colectiva.

Guelaguetza Serrana 2026 reafirma la identidad y el orgullo de Oaxaca (Cortesía)

Con este evento, el gobierno estatal impulsa la preservación de las tradiciones y consolida a Oaxaca como referente nacional en riqueza cultural y diversidad.