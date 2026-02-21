El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, inauguró la primera etapa del Centro Cultural del Istmo, reafirmando su compromiso con el desarrollo cultural y social de la región, mediante una inversión superior a 39 millones de pesos.

La ceremonia se realizó el viernes 20 de febrero de 2026 en la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza. Este proyecto beneficiará a más de 88 mil habitantes y forma parte de la estrategia estatal conocida como Primavera Oaxaqueña, que contempla la conclusión total del recinto en coordinación con autoridades municipales y población local.

Salomón Jara consolida espacios para el desarrollo cultural en Oaxaca

Salomón Jara destacó que su gobierno mantiene un enfoque de territorio, creando espacios donde las infancias puedan descubrir disciplinas como el teatro, la música y la danza, fortaleciendo así las tradiciones que dan identidad al estado.

El Istmo es tierra de resistencia y creación, aquí la palabra tiene fuerza, la música tiene raíz y la cultura tiene rostro comunitario. Salomón Jara, Gobernador de Oaxaca

La obra cuenta con una superficie de 7 mil metros cuadrados y fue construida con una superestructura de acero y láminas termoacústicas, además de una celosía de barro recocido que garantiza seguridad y funcionalidad.

El recinto tiene capacidad para albergar a 2 mil 600 personas sentadas y 5 mil de pie, contando con auditorio, escenario, camerinos, núcleos sanitarios y sistemas de captación de agua.

Salomón Jara entrega el Centro Cultural del Istmo. (Cortesía)

Gobierno de Salomón Jara rescata obras del olvido en beneficio de Juchitán

Por su parte, el presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, señaló que, tras años de abandono por parte de gobiernos estatales anteriores, la administración de Salomón Jara finalmente le cumple a la población con infraestructura moderna y digna.

Esta es una obra profundamente significativa para nuestros pueblos. No se trata únicamente de infraestructura, es un espacio destinado a fortalecer nuestra identidad, abrir oportunidades a las juventudes y preservar nuestra riqueza. Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán.

Como parte de la ampliación de infraestructura regional, el Gobierno de Oaxaca también construye un centro multitareas en el Istmo de Tehuantepec para atender contingencias derivadas de fenómenos naturales, reforzando el desarrollo y bienestar de la zona.

Finalmente, se informó que la estrategia Primavera Oaxaqueña continúa fortaleciendo y ampliando la infraestructura en la región, con proyectos orientados al desarrollo regional y al bienestar de sus comunidades.