El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz afirmó que la realización de la mesa tripartita con la Sección 22 del SNTE, se da en un marco de cumplimiento a la palabra y acuerdos realizados por la presidenta Claudia Sheinbaum, durante su última visita a la entidad.

Tras salir de Palacio de Gobierno Federal, en donde se escucharon peticiones por parte de la dirigencia magisterial oaxaqueña, el Mandatario estatal afirmó que existe el compromiso de escuchar y atender temas relacionados con la mejora del sistema educativo en la entidad.

El gobernador Salomón Jara abundó que se escucharon diversos planteamientos, entre estos los referentes a temas de justicia, apoyos de la Beca Rita Cetina en el nivel preescolar, temas de incidencia laboral, entre otros. Además, reafirmó que su administración mantiene la postura de apertura total al diálogo con profundo respeto hacia el profesorado oaxaqueño.

Beca Rita Cetina y nuevas medidas para fortalecer la educación básica

Durante la reunión también se detallaron datos relevantes como el alcance de la Beca Rita Cetina en Oaxaca, que cuenta con una cobertura universal para más de 197 mil estudiantes de nivel secundaria, y que, a partir de este mes, más de 372 mil alumnas y alumnos de primaria reciben el beneficio.

Mientras que la presidenta, Claudia Sheinbaum, autorizó la entrega de uniformes adicionales a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Además, para fortalecer la labor docente, la presidenta de México anunció la entrada en vigor a partir de septiembre, de la regulación de horas, recategorizaciones y nuevos espacios en todos los niveles de educación básica.