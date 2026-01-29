Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, y la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, visitaron el recién descubierto sitio arqueológico donde se localiza la Tumba 10, en el Cerro de la Cantera, municipio de San Pablo Huitzo.

El hallazgo refuerza la relevancia de Oaxaca como una de las regiones fundamentales para el desarrollo de las civilizaciones mesoamericanas, así como su papel clave en la preservación del patrimonio cultural del país.

Salomón Jara refrenda compromiso con la conservación del patrimonio cultural

Durante el recorrido, Salomón Jara y Claudia Curiel conocieron las excavaciones y los trabajos de restauración que se realizan en este asentamiento zapoteca, el cual data aproximadamente del año 600 d.C.

La Tumba 10 es considerada uno de los hallazgos arqueológicos más relevantes de la última década en México, debido a su aporte al conocimiento histórico y a la preservación del legado cultural de los pueblos originarios.

El mandatario estatal destacó que, tras el anuncio realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se confirma una vez más la riqueza histórica y cultural de Oaxaca como cuna de maravillas únicas.

Salomón Jara recorre la Tumba 10 de Huitzo junto a Claudia Curiel. (Cortesía)

Por su parte, Claudia Curiel reconoció la labor de las y los habitantes de la comunidad, a quienes calificó como los primeros guardianes de este patrimonio histórico, en coordinación con los gobiernos federal, estatal y municipal.

La funcionaria federal informó que se prevé la apertura del sitio al público a finales de 2026, una vez concluidos los trabajos de estabilización y adecuación necesarios para su visita segura.

De acuerdo con especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el recinto funerario posee una gran importancia arquitectónica por los símbolos y significados que alberga, los cuales aportan información clave sobre la cosmovisión y la organización social de los pueblos zapotecos.

Al recorrido también asistieron el director general del INAH, Joel Omar Vázquez; el titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), Flavio Sosa Villavicencio; y la directora del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca (Inpac), Sildia Mecott Gómez.