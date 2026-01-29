El gobernador Salomón Jara Cruz destacó que el reciente descubrimiento de la Tumba 10 en San Pablo Huitzo en Oaxaca ha reafirmado que el estado es cuna de una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica, destacando su relevancia histórica, cultural y simbólica de este hallazgo.

Durante una conferencia de prensa, el gobernador señaló que este hallazgo representa un testimonio de alto nivel de conocimiento, pensamiento y expresión artística alcanzado por las civilizaciones originarias de Oaxaca, particularmente de la cultura zapoteca.

Tumba 10 refuerza identidad cultural de Oaxaca

Salomón Jara afirmó que su administración impulsa una visión que reconoce las culturas originarias como elementos vivos de identidad y no como simples objetos de exhibición. Asimismo, destacó que existe un proceso de reivindicación cultural que deja atrás prácticas de exclusión y racismo estructural que históricamente minimizaron las raíces indígenas.

Oaxaca reafirma su legado histórico con el descubrimiento de la Tumba 10 zapoteca (Cortesía)

Por otra parte, reconoció el trabajo coordinado entre el Gobierno de México, personas investigadoras y especialistas, enfocado en la protección y conservación del patrimonio histórico, así como en el respeto a las comunidades oaxaqueñas, consideradas las primeras guardianas de la memoria colectiva.

Durante la conferencia, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, señaló que el descubrimiento fortalece la política cultural nacional basada en la investigación científica, la divulgación y el resguardo jurídico del patrimonio arqueológico para evitar saqueos o extracciones ilegales.

“Estos objetos son contextos, son archivos, son documentos completos que nos dan mayor información de una de las culturas pilares de nuestro país, como es la cultura zapoteca, por su complejidad, por la sofisticación, por su antigüedad, y por ser una de las grandes civilizaciones originarias que hoy nos dan identidad y que se refrenda en nuestras culturas vivas” Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura

Oaxaca reafirma su legado histórico con el descubrimiento de la Tumba 10 zapoteca (Cortesía)

La Tumba 10 data del año 600 d.C., mide cinco metros de largo, hasta tres metros de ancho y dos metros de altura. Estaba destinada a honrar a un personaje zapoteca de alto rango. En su entrada destaca la figura de un búho, símbolo asociado al poder y la muerte, así como relieves humanos, frisos y un mural que representa una procesión ceremonial.

Finalmente, el director general del INAH, Joel Omar Vázquez, explicó que el recinto confirma que los pueblos originarios contaban con escritura, cosmovisión compleja y una sólida comprensión del mundo, lo que refuerza su importancia histórica.