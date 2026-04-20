El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que, al corte de abril de 2026, la entidad ha logrado atraer 347 proyectos privados, los cuales han generado más de 96 mil empleos.

Estos resultados responden a una política de atracción de inversiones con enfoque incluyente y sostenible, respaldada por condiciones de gobernabilidad, certeza jurídica, seguridad y confianza.

Además, el mandatario destacó que Oaxaca ha alcanzado una captación de hasta 277 mil millones de pesos en inversión, como parte de la estrategia de desarrollo impulsada en la entidad.

Oaxaca impulsa proyectos de inversión en Istmo y turismo

Como parte de las acciones en curso, el estado contempla 29 proyectos estratégicos de inversión, de los cuales siete se ubicarán en el Istmo de Tehuantepec, con una inversión de 234 mil millones de pesos y la generación de 21 mil empleos.

Asimismo, se desarrollarán dos estrategias turísticas en Valles Centrales y la región de la Costa, con una inversión conjunta de 9 mil millones de pesos, que permitirá crear más de 35 mil empleos.

Oaxaca capta 277 mil mdp en inversión con 347 proyectos privados. (Cortesía )

El gobierno estatal también prevé la llegada de 20 nuevas empresas, principalmente en las regiones Costa, Sierra Sur y Valles Centrales, además de la expansión de compañías en distintas zonas del estado.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Economía, Raúl Ruiz Robles, destacó proyectos clave como una planta de aluminio de alto valor agregado, un molino para la industria cementera en el Istmo de Tehuantepec y un hotel de gran turismo en los Valles Centrales, los cuales contribuirán a detonar la inversión y el empleo en Oaxaca.