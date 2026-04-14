El gobernador Salomón Jara Cruz respaldó la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica, presentada por Claudia Sheinbaum Pardo, al destacar su importancia para acelerar el desarrollo.

Además, se anunció una inversión superior a 13 mil millones de pesos, impulsada por el Gobierno de México y el Gobierno estatal, que permitirá ejecutar un paquete de acciones estratégicas para mejorar la movilidad, generar empleos y fortalecer el bienestar en las comunidades.

SICT y Oaxaca impulsan obras para mejorar conectividad

El titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que las acciones contemplan carreteras, caminos rurales, puentes, infraestructura aeroportuaria, educativa y manejo de residuos sólidos.

Entre las obras prioritarias destaca la carretera Mitla–Tehuantepec, donde tras el colapso del túnel El Tornillo se optó por construir una vía alterna, lo que permitirá continuar con el proyecto sin intervenir la estructura dañada. Asimismo, iniciarán los trabajos preliminares para la construcción de caminos de acceso.

También resalta el eje carretero Salina Cruz–Zihuatanejo, con una inversión de 2 mil 757 millones de pesos, así como el avance del Programa Lázaro Cárdenas del Río, que contempla la modernización de más de mil kilómetros de vialidades.

Oaxaca recibirá más de 13 mil mdp en obras y conectividad en 2026. (Cortesía)

Inversión en infraestructura impulsa crecimiento y bienestar en Oaxaca

El programa Mega Bachetón prevé la repavimentación de 787 kilómetros en 2026, además de la rehabilitación de puentes y atención a caminos rurales en distintas regiones.

En infraestructura estratégica, el Aeropuerto de Puerto Escondido presenta un avance del 43 por ciento, mientras que se proyecta un Centro Integral de Residuos Sólidos con capacidad de mil 200 toneladas. En el sector educativo, también se contemplan nuevas intervenciones en planteles de nivel medio superior.

Finalmente, el mandatario estatal destacó que, en los últimos tres años, se han realizado más de 5 mil 300 obras con una inversión de 16 mil millones de pesos, lo que consolida a Oaxaca como referente en obra pública en el sur-sureste del país.

Estas acciones han permitido fortalecer sectores clave como carreteras, educación, agua potable, salud y vivienda, mejorando las condiciones de vida de miles de familias oaxaqueñas.