Oaxaca prioriza la salud de la niñez a través del Sistema Nacional de Cuidados, impulsado por los Servicios de Salud (SSO) mediante los Centros de Entretenimiento Infantil (CEI) que operan en unidades médicas.

Estos espacios forman parte de una estrategia para garantizar el bienestar integral de niñas y niños, mediante acciones de prevención y promoción de la salud.

Centros de Entretenimiento Infantil en Oaxaca promueven salud y bienestar en la niñez

Los CEI son espacios lúdicos y de aprendizaje donde personal capacitado brinda información y desarrolla actividades enfocadas en hábitos saludables, como la higiene personal y la alimentación adecuada.

Además, se fomenta el respeto a los derechos humanos, la prevención de la violencia y la importancia de la igualdad de oportunidades para niñas y niños.

También se impulsa la salud con perspectiva de género, promoviendo el autocuidado, el conocimiento del cuerpo y la gestión de las emociones desde la infancia.

Estos centros operan en unidades de salud ubicadas en la colonia Estrella y en el Centro de Salud Urbano No. 1 “Dr. Manuel Martínez Soto”, en la ciudad de Oaxaca, así como en el municipio de Sola de Vega.

El servicio es gratuito y, de acuerdo con autoridades, próximamente se abrirá un nuevo Centro de Entretenimiento Infantil en Oaxaca de Juárez, con el objetivo de ampliar la cobertura y beneficiar a más familias.