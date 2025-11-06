Lázaro Francisco Luria, exalcalde de Chinameca secuestrado, fue hallado sin vida en Veracruz.

A principios de noviembre 2025, la familia del exalcalde de Chinameca, Veracruz denunció su secuestro pero tan sólo un par de días después, Lázaro Francisco Luria fue hallado muertos entre sembradíos de maíz.

La familia detalló que fue contactada por los secuestrados para poder liberar a Lázaro Francisco Luria con vida y pese a los acuerdos de un pago por el rescate, el exalcalde de Chinameca fue asesinado.

La mañana del miércoles 5 de noviembre Lázaro Francisco Luria, exalcalde de Chinameca fue hallado sin vida entre sembradíos del municipio de Oteapan, Veracruz.

Esto tras reportes de pobladores que alertaban a las autoridades del hallazgo de un hombre decapitado abandonado.

Al recurrir a este llamado, las autoridades lograron identificar a Lázaro Francisco Luria, exalcalde de Chinameca como el hombre que fue hallado por los habitantes de Oteapan con claros signos de violencia en su cuerpo.

Tras este hallazgo familiares del ex alcalde fueron notificados para la entrega del cuerpo.

Posteriormente familiares de Lázaro Francisco Luria, exalcalde de Chinameca le realizaron un funeral para despedirlo.

Sin embargo revelaron que el exalcalde de Chinameca había sido secuestrado días atrás y al ser contactados por sus secuestradores accedieron a pagar un rescate.

Pese al pago realizado Lázaro Francisco Luria fue decapitado y abandonado entre sembradíos de Oteapan.

Al realizar este hallazgo la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz acordonó la zona y comenzó con las diligencias de ley para dar con los responsables de este crimen.

Lázaro Francisco Luria fue alcalde suplente de Chinameca, Veracruz de junio 2012 al 2013 al sustituir Martín Padua Zúñiga, a quién acusaban de nexos con el narcotráfico y crimen organizado de facción panista.

Martín Padua Zúñiga, fue detenido junto con presuntos integrantes grupo criminal “Los Zetas”, semanas antes del nombramiento de Lázaro Francisco Luria como alcalde suplente de Chinameca.

Luego de ser detenido, Martín Padua Zúñiga fue llevado al centro de arraigos de la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México bajo la averiguación previa y acusado de delitos contra la salud y delincuencia organizada.