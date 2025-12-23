El exalcalde de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, Erasmo Medina Ruiz, fue asesinado la mañana del martes 23 de diciembre.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Erasmo Medina Ruiz fue asesinado al interior de su casa, ubicada en la calle Moctezuma del centro del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán.

Te contamos lo que sabemos sobre Erasmo Medina Cruz, exalcalde de Oaxaca, como:

¿Quién fue Erasmo Medina Cruz?

¿Cuántos años tenía Erasmo Medina Cruz?

¿Qué signo zodiacal era Erasmo Medina Cruz?

¿Erasmo Medina Cruz tenía esposa?

¿Erasmo Medina Cruz tenía hijos?

¿Qué estudió Erasmo Medina Cruz?

¿Cuál era la trayectoria de Erasmo Medina Cruz? y más

¿Quién fue Erasmo Medina Cruz?

¿Cuántos años tenía Erasmo Medina Cruz?

El exalcalde de Oaxaca, Erasmo Medina Cruz, tenía 58 años de edad al momento de su asesinato.

¿Qué signo zodiacal era Erasmo Medina Cruz?

Si bien se conoce la edad del edil al momento de su asesinato, no se sabe su fecha de cumpleaños, por lo que no se puede saber cuál es el signo zodiacal bajo el que nació Erasmo Medina Cruz.

¿Erasmo Medina Cruz tenía esposa?

No se sabe si Erasmo Median Cruz tenía o no esposa.

¿Erasmo Medina Cruz tenía hijos?

Tampoco se conoce si Erasmo Medina Cruz tenía o no hijos.

¿Qué estudió Erasmo Medina Cruz?

Se desconoce cuál es el último grado de estudios de Erasmo Medina Cruz.

¿Cuál era la trayectoria de Erasmo Medina Cruz?

Erasmo Medina Cruz fue presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, de la mano del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Sin embargo, el cargo que ostentó fue durante el periodo 1993 a 1995.

Si bien parece no haber ostentado otro cargo político después de ello, fue reconocido durante su vida como un referente político de su municipio.

Asimismo, era empresario de transporte, concesionario de la empresa Transportes Urbanos y Suburbanos Guelatao.

Además era el propietario de un hotel en Zipolite, en la costa de Oaxaca.