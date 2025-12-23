El exalcalde de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, Erasmo Medina Ruiz, fue asesinado la mañana del martes 23 de diciembre.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Erasmo Medina Ruiz fue asesinado al interior de su casa, ubicada en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán.

Matan a Erasmo Medina Ruiz a balazos dentro de su casa

La Fiscalía de Oaxaca informó que la mañana del 23 de diciembre Erasmo Medina Ruiz fue atacado a balazos dentro de su casa en el municipio de Xoxocotlán, donde perdió la vida.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el exalcalde de Santa Cruz Xoxocotlán recibió disparos en su domicilio; el homicidio se está investigando como un delito de alto impacto en la comunidad.

La Fiscalía Especializada en Delito de Alto Impacto de la Fiscalía del Estado, desplegó un equipo multidisciplinario para las investigaciones.

Asimismo, se abrió la carpeta de investigación 33129/UEIH/2025 contra quien o quienes resulten responsables.

Salomón Jara confirmó muerte de Erasmo Medina Ruiz; le dispararon en la cabeza

El asesinato de Erasmo Medina Ruiz fue confirmado por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara durante su conferencia de prensa del 23 de diciembre y lamentó los hechos.

Asimismo, reiteró que la Fiscalía de Oaxaca ya inició las indagatorias del asesinato ocurrido en la calle Moctezuma en el Centro de Santa Cruz Xoxocotlán.

“Asesinaron a Erasmo Medina, expresidente municipal de Xoxocotlán. Ya se encuentra la Fiscalía, está en el lugar de los hechos. Sí, está confirmado este asesinato lamentable” Salomón Jara

Por otra parte, se reveló que el exalcalde de Santa Cruz Xoxocotlán recibió al menos 3 disparos en la cabeza mientras se encontraba dentro de su domicilio.