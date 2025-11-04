La ciudadanía pide investigar a Abraham López Martínez, presidente municipal de San Pablo Coatlán, Oaxaca, luego del atentado contra un candidato; te decimos quién es.

El candidato a presidente municipal Gerardo López fue víctima de un ataque directo la noche del 31 de octubre de 2025 y responsabilizó al alcalde Abraham López Martínez.

Pero ¿quién es Abraham López Martínez? Te decimos todo lo que se sabe del presidente municipal de San Pablo Coatlán, en el estado de Oaxaca.

¿Quién es Abraham López Martínez? (Redes sociales)

¿Quién es Abraham López Martínez?

Abraham López Martínez es el presidente municipal de San Pablo Coatlán, Oaxaca, y recientemente se ha visto envuelto en polémica tras el ataque a un candidato a su cargo.

¿Qué edad tiene Abraham López Martínez?

La edad de Abraham López Martínez es desconocida.

¿Qué signo zodiacal es Abraham López Martínez?

La información sobre la fecha de nacimiento de Abraham López Martínez no es exacta, pero sus redes sociales muestran que sería entre el 11 y 15 de junio, por lo que su signo zodiacal es Géminis.

¿Abraham López Martínez está casado?

No hay información pública sobre el estado civil de Abraham López Martínez.

¿Abraham López Martínez tiene hijos?

Se desconoce si Abraham López Martínez tiene hijos.

¿Quién es Abraham López Martínez? (Redes sociales)

¿Qué estudió Abraham López Martínez?

La trayectoria académica de Abraham López Martínez no es clara, sin embargo, se sabe que tiene una licenciatura.

¿Cuál es la trayectoria de Abraham López Martínez?

De acuerdo con la información, Abraham López Martínez fue diputado federal de Oaxaca por el PRI de 2015 al 2018.

Posteriormente, se postuló a la presidencia municipal de San Pablo Coatlán, Oaxaca, con Morena.