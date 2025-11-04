Gerardo López Garcia es el candidato a alcalde de San Pablo Coatlán, Oaxaca fue víctima de atentado el pasado fin de semana.

Por este ataque en contra del candidato se reportó la muerte de Misael Medina, primo y chofer de Gerardo López García, quién viajaba con él cuando ocurrió la agresión.

A continuación te contamos todo lo que sabemos del candidato a alcalde de San Pablo Coatlán, Oaxaca, así como de su ataque y datos como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Gerardo López Garcia?

Gerardo López Garcia, candidato a alcalde de San Pablo Coatlán, Oaxaca fue víctima de atentado el pasado fin de semana.

En este ataque armado que ocurrió el pasado 31 de octubre a las 23:00 horas murió Misael Medina, primo y chofer de Gerardo López García, quién lo acompañaba ese día.

Por este ataque, Gerardo López Garcia responsabilizó a Abraham López Martínez, actual presidente municipal en conferencia de prensa al día siguiente.

Además exigió a las autoridades de Oaxaca brindar seguridad al proceso electoral que se vivirá en San Pablo Coatlán.

En tanto la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició una carpeta de investigación y solicitó la intervención a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

¿Qué edad tiene Gerardo López Garcia?

Datos como la edad de Gerardo López Garcia no son públicos por lo que se desconoce cuántos años tiene.

¿Quién es su esposa Gerardo López Garcia?

Tampoco se sabe quién podría ser la esposa de Gerardo López Garcia, debido a que no es información que esté disponible de manera pública.

¿Qué signo zodiacal es Gerardo López Garcia?

Al no tener datos como su fecha de nacimiento de Gerardo López Garcia no se puede saber cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Gerardo López Garcia?

Por el momento tampoco se sabe si Gerardo López Garciacandidato a alcalde de San Pablo Coatlán, Oaxaca que fue víctima de un atentado tiene hijos.

¿Qué estudió Gerardo López Garcia?

De acuerdo con un perfil de Facebook de Gerardo López Garcia él tiene un máximo grado de estudios hasta el doctorado, por lo que muestra en su biografía, él ha estudiado:

Licenciatura Contaduría Pública en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO)

Maestría Fiscal de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO)

Doctorado en Administracion- Escuela de Post Grado de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO)

¿En qué ha trabajado Gerardo López Garcia?

Además de su carrera política cercana a la Cuarta Transformación, Gerardo López Garcia también ha tenido otra trayectoria profesional enfocada como: